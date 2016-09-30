Гривня за день знизилася на 7 копійок – до 25,97 за долар

У п'ятницю, 30 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,94/25,97 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

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Таким чином, порівняно з відкриттям торгів національна валюта знизилася відносно долара США на 7 копійок.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,9780/29,0080 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4090/0,4100 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 25,9369 гривні/долар, учасники ринку станом на цю годину уклали 543 угоди на суму 355,06 мільйона доларів.