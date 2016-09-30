Швидка валютна лібералізація може викликати нову хвилю девальвації - НБУ

Занадто швидка лібералізація валютного регулювання може чинити тиск на валютний ринок в Україні і викликати нову хвилю девальвації, говориться на сторінці Національного банку України в соцмережі Facebook з посиланням на виступ заступника голови НБУ Олега Чурія на форумі в Одесі.

"Наш підхід - поступовий, обережний і прив'язаний до наявності макроекономічних передумов", - пояснив Чурій.

За його словами, до пріоритетів НБУ в цій сфері належать торгові операції та прямі іноземні інвестиції.

Також Чурій зазначив, що важливими напрямками для регулятора є ослаблення обмежень для збільшення ліквідності міжбанківського валютного ринку і запровадження інституту маркет-мейкерів.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України в цьому році анонсував пом'якшення адміністративних обмежень на валютному ринку, установлених протягом 2014-2015 років для стабілізації курсу національної валюти.

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На даний час на ринку продовжує діяти ліміт видачі валютної готівки через касу та банкомати в еквіваленті 250 тисяч гривень на одного клієнта на добу, ліміт купівлі готівкової валюти фізособами до еквівалента 12 тисяч гривень в день, а також обов'язковий продаж 65% валютної виручки експортерами та 120-денний контроль розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами.

Сьогодні, 30 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,94/25,97 гривні/долар.

Історичний мінімум курсу української гривні відносно долара США, зафіксований в лютому 2015 року, становить 30,01 гривні/долар.