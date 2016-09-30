Платіжний баланс України за вісім місяців зведено в "плюс" $533 мільйонів

18:42, 30 вересня 2016
Фінанси
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Нацбанк прогнозує профіцит зведеного платіжного балансу 2016 року на рівні близько 1,2 мільярда доларів.

REUTERS

Платіжний баланс України в січні-серпні поточного року, за попередніми даними, зведено з профіцитом на рівні 533 мільйонів доларів проти дефіциту за аналогічний період минулого року розміром 349 мільйонів доларів.

Як повідомляється на сайті НБУ, в серпні профіцит платіжного балансу склав 16 мільйонів гривень, що в 32 рази нижче профіциту за серпень 2015 року.

Згідно з наведеними даними, поточний рахунок платіжного балансу в серпні зведений з дефіцитом 414 мільйонів доларів, за січень-серпень – з дефіцитом 1,375 мільярда доларів.

Фінансовий рахунок зведений з дефіцитом 417 мільйонів доларів в серпні і 1,835 мільйона доларів – за січень-серпень.

Рахунок операцій з капіталом у серпні зведений з профіцитом 13 мільйонів доларів, за січень-серпень – з профіцитом 73 мільйони доларів.

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Як повідомляв УНІАН, платіжний баланс України в січні-липні поточного року, за попередніми даними, зведений з профіцитом на рівні 516 мільйонів доларів проти дефіциту за аналогічний період минулого року розміром 862 мільйони доларів.

За підсумками 2015 року платіжний баланс України повернувся з дефіцитного в профіцитне стан, і позитивне сальдо склало 849 мільйонів доларів. США проти від'ємного сальдо в 13,3 мільярда доларів США 2014 року.

Національний банк України прогнозує профіцит зведеного платіжного балансу у 2016 році на рівні близько 1,2 мільярда доларів, що разом із надходженнями від Міжнародного валютного фонду дозволить наростити міжнародні резерви України до 18,7 мільярда доларів.

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