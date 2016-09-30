Нацбанк ослабив офіційну гривню до 25,93 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 3 жовтня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2593,6893 (30 вересня – 2591,1879)

100 EUR – 2894,8166 (30 вересня – 2907,5719)

10 RUR – 4,0913 (30 вересня – 4,1027)

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Як повідомляв УНІАН, 30 вересня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,94/25,97 гривні/долар.

Таким чином, порівняно з відкриттям торгів національна валюта знизилася відносно долара США на 7 копійок.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,9780/29,0080 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4090/0,4100 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 25,9369 гривні/долар, учасники ринку станом на цю годину уклали 543 угоди на суму 355,06 мільйона доларів.