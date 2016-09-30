Гривня у вересні девальвувала до долара на 1% - НБУ

Офіційний обмінний курс гривні до долара США за підсумками місяця за станом на 29 вересня, попри зміцнення курсу гривні з другої декади, знизився на 1%.

Як йдеться в макроекономічному і монетарному огляді на сайті Національного банку України, в результаті, показник девальвації гривні до долара США за офіційним курсом з початку року, в січні-вересні зріс до 7,9%.

Регулятор нагадав, що в першій половині вересня на валютному ринку зберігалося девальваційний тиск, спричинений сезонним зростанням попиту на валюту, однак завдяки діям НБУ для згладжування надмірних коливань обмінного курсу та поліпшенню настроїв ринку після позитивного рішення Міжнародного валютного фонду тиск на гривню суттєво ослабився.

Нацбанк повідомляє, що провів у вересні три аукціони з купівлі валюти на суму 47,9 мільйона доларів, проте сальдо операцій за місяць залишилося негативним – на рівні 130 мільйонів доларів.

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Як повідомляв УНІАН, НБУ констатував девальвацію гривні до долара в серпні на 2,6% після п'яти місяців зміцнення. Показник девальвації гривні до долара США за офіційним курсом у січні-серпні склав 6%.

Сьогодні, 30 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,94/25,97 гривні/долар.

Історичний мінімум курсу української гривні по відношенню до долара США, зафіксований в лютому 2015 року, становить 30,01 гривні/долар.