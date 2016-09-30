Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України зріс в 1,7 рази

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України за підсумками січня-серпня 2016 року становить 3,567 мільярда доларів, що в 1,7 рази більше дефіциту за січень-серпень 2015 року на рівні 2,154 мільярда доларів.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України з посиланням на попередні дані, експорт товарів за звітний період становив 20,869 мільярда доларів, скоротившись порівняно з аналогічним періодом минулого року на 10,1%, імпорт скоротився на 3,6% - до 24,436 мільярда доларів.

Нацбанк зазначає, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України за підсумками січня-липня 2016 року становив 2,529 мільярда доларів, що в 1,4 рази більше дефіциту за січень-липень 2015 року на рівні 1,812 мільярда доларів.