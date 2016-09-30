У Дніпрі викрили "конверт" із півмільярдним обігом

Правоохоронці встановили, що організатори "конверту" зареєстрували низку фіктивних фірм для мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку. Про це повідомили у прес-службі відомства.

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Співробітники спецслужби з’ясували, що протягом 2015-2016 років клієнтами ковертцентру були майже двісті підприємств з різних регіонів України.

Під час обшуків в офісах, автомобілях та за місцями проживання фігурантів справи оперативники СБ України спільно з поліцією та Державною фіскальною службою вилучили 150 тисяч доларів США, сім тисяч євро та 650 тисяч гривень. У ділків також виявлено бухгалтерську документацію та печатки двадцяти фіктивних підприємств, які доводять здійснення фінансових оборудок.

"Рішенням суду накладено арешт на шістнадцять рахунків фіктивних фірм, задіяних у функціонуванні конвертцентру, здійснюється їх перевірка. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 та ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії", - розповіли в СБУ.