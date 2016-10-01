Китайський юань включено до кошика резервних валют МВФ

Фактично МВФ визнав зростання китайської валюти та економіки країни, а також оцінив реформи фінансового сектору, які проводять влади Китаю, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Йдеться про кошик валют, виходячи з яких розраховується вартість спеціальних прав запозичення (SDR) МВФ. Це платіжний засіб, який випускає МВФ і який не торгується на фінансових ринках.

SDR використовуються для розрахунків між фондом і його членами. Перш за все, у SDR МВФ видає кредити країнам, які потерпають від кризи. Від складу резервного кошика залежить курс SDR і те, в якій валюті отримає допомогу країна.

Читайте такожКитай зміцнив юань до долара на тлі рішення ФРС

Крім юаня до числа резервних валют МВФ входять долар, євро, японська ієна і британський фунт. Найбільша вага в кошику належить долару і євро.

Протягом останніх років Китай домагався визнання за юанем статусу валюти для міжнародних розрахунків і заощаджень. Деякі світові центробанки почали зберігати частину резервів в юанях.

Перетворити юань на валюту для проведення світових розрахунків Китаю також поки не вдалося. Більшість угод у світі, як і раніше, укладаються в доларах і євро.

Американські політики і міжнародні організації неодноразово звинувачували Китай у маніпулюванні курсом юаня. Протягом багатьох років курс китайської валюти було занижено, що штучно знижувало вартість китайського експорту.