Функціональна сторона запущеної системи е-декларування не є ідеальна - голова НАЗК

Про це заявила керівник Національного агентства з запобігання корупції (НАПК) Наталія Корчак, повідомляє ТСН.

За її словами, певні проблеми виникають при заповненні декларації. Корчак особисто тестувала програму і зіткнулася з певними труднощами під час вибору переліку посад.

"На сьогодні можна говорити про те, що функціональна сторона також не є ідеальна. Я зіткнулася при заповненні декларації саме з тією частиною, що, наприклад, у переліку посад немає вказівки на те, що є особи, які є політичними фігурами. Вони ні під які категорії не підпадають", - пояснила Корчак.

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Вона нагадала і про інші труднощі в процесі розробки програмного забезпечення. Так, НАЗК не було учасником процесу узгодження технічного завдання, учасником відповідних договірних відносин і тому не мав іншого вибору, ніж прийняти розроблену програму. Проте, для отримання сертифіката відповідності, без якого неможливо було повноцінно запустити систему електронного декларування, НАЗК має підтвердити майнові права на програму. Це зайняло певний час.

Крім того, у процесі роботи виявилося, що НАЗК, не є власником апаратної частини, тобто серверів, на яких розміщується система електронного декларування. Це було питання безпеки всієї системи.

Як повідомляв УНІАН, систему е-декларування запустили відповідно до закону "Про запобігання корупції" опівночі 1 вересня. з 1 вересня розширені електронні декларації протягом 60 днів повинні подати чиновники, які займають відповідальні та особливо відповідальні посади: президент і прем'єр-міністр з радниками і помічниками, члени Кабміну, заступники міністрів, члени Нацкомісії і Антимонопольного комітету, голови Фонду держмайна та НБУ та їх заступники, народні депутати, державні службовці категорії "А" або "Б", судді, прокурори і слідчі, керівники, заступники керівників державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, військові посадові особи вищого офіцерського складу.