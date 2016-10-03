Deutsche Bank звільнить у Німеччині тисячу співробітників - ЗМІ

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела, передає Європейська правда.

Заплановані скорочення зачеплять у першу чергу працівників бек-офісу, наприклад, тих, хто надає послуги з інформаційних технологій.

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Подібний крок, як підкреслюється, був намічений головою банку Джоном Крейном ще в минулому році. У жовтні 2015 року Крейн анонсував звільнення 9 тис. осіб у відділеннях банку по всьому світу, в тому числі 4 тисяч у Німеччині.

Крейн також повідомляв, що 2016 рік стане роком реструктуризації для Deutsche Bank.

Нагадаємо, у вересні акції банку впали до рекордно низького рівня на тлі вимоги штрафу з боку Мін’юсту США у розмірі понад 14 млрд доларів. Пізніше США зменшили вимогу до 5,4 млрд доларів.