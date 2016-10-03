Гривня почала тиждень з укріплення до 25,94 за долар

У понеділок, 3 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 25,91/25,94 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

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Таким чином, у порівнянні з відкриттям торгів національна валюта зміцнилася по відношенню до долара США на 3 копійки.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 29,1020/29,1440 гривні/євро, відносно до російського рубля – на рівні 0,4140/0,4150 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:00 встановився на рівні 25,9435 гривні/долар, учасники ринку станом на цю годину уклали 38 угод на суму 24 мільйони доларів.