Гройсман закликав корейський бізнес інвестувати в Україну

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав корейський бізнес інвестувати в економіку нашої країни, оскільки потенціал для подальшої співпраці дуже великий.

Про це глава уряду сказав в ході зустрічі з представниками влади Кореї та корейського бізнесу.

"Рівень інвестицій в Україну дорівнює 161 мільйон доларів США, обсяг взаємної торгівлі - 714 мільйонів доларів США. Необхідно відразу підкреслити, що для наших обох країн з величезним потенціалом ці цифри є абсолютно мінімальними і не відповідають нашим можливостям, - сказав Гройсман. - Я хотів би, користуючись нагодою, закликати вас, шановні колеги, поглибити наше співробітництво у сфері торговельних відносин, так і в інвестуванні, зокрема, в економіку України".

Гройсман підкреслив, що Україна може запропонувати якісні проекти для інвестицій, підходи до просування інвестицій, а також по захисту інвесторів.

Присутній на зустрічі заступник міністра закордонних справ Республіки Корея Лі Те Хо погодився з тим, що взаємовідносини між Києвом та Сеулом можуть і мають бути активізовані.

"Я бачу динаміку розвитку економіки України, бачу майбутнє вашої країни. Я згоден з тим, що інвестиційне і торговельне співробітництво істотно нижче можливого. І уряди України та Кореї мають попрацювати над тим, щоб збільшити ці показники", - сказав представник МЗС Кореї.

Читайте такожГройсман повідомив, коли запрацює Офіс просування інвестицій

Візит делегації Республіки Корея приурочений до проведення в Києві українсько-корейського ділового форуму, а також третього засідання міжурядової групи високого рівня.

Корея є одним з важливих партнерів України і реалізує спільно з низкою українських компаній, включаючи державні компанії, проекти у сфері енергетики, транспорту, освіти. Київ також готовий запропонувати Сеулу глибоке співробітництво в сфері сільського господарства, машинобудування, освоєння космосу та інформаційних технологій.

Довідка УНІАН. Дипломатичні відносини між Україною та Кореєю були встановлені 1992 року. На даний момент країни розробляють можливості підписання Договору про стратегічне співробітництво. Як очікується, такий договір може бути підписаний вже за два-три роки.