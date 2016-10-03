Залишок грошей на рахунку Держказначейства знизився на 43%

Залишок коштів на єдиному рахунку Державної казначейської служби України на 1 жовтня 2016 року склав 13,472 мільярда гривень, що на 10,290 мільярда гривень, або на 43,3%, що нижче показника на 1 вересня поточного року.

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Як повідомляється на сайті Держказначейства, порівняно з вереснем минулого року залишок коштів на єдиному казначейському рахунку в серпні поточного року знизився у 3 рази, порівняно з початком року - зріс в 1,5 рази.

Як повідомляв УНІАН, залишок коштів на єдиному рахунку Держказначейства на 1 вересня 2016 року склав 23,763 мільярда гривень, що на 12,766 мільярди гривень, або у 2,2 рази більше показника на 1 серпня поточного року.

Обсяг коштів на єдиному казначейському рахунку постійно змінюється, збільшуючись під час надходження податків та інших обов'язкових платежів до державного та місцевого бюджетів і знижуючись під час пікових навантажень за видатками.