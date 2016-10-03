Prozorro проведе тестовий аукціон з продажу активів неплатоспроможних банків

Команда системи електронних державних закупівель Prozorro і Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 4 жовтня проведуть тестовий аукціон з продажу майна неплатоспроможних банків перед повноцінним запуском системи, повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

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Крім того, ініціатори тестового аукціону представлять архітектуру і принципи побудови нової електронної системи, а також ключові процедури і правила участі в аукціонах.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб прийняв 14 заявок на акредитацію протестованих електронних майданчиків, на яких будуть проводитися торги з продажу активів неплатоспроможних банків балансовою вартістю 440 мільярдів гривень за принципом системи електронних державних закупівель Prozorro.