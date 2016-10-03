МВФ змінив прогноз рівня інфляції в Україні

Ключовий кредитор України-Міжнародний валютний фонд зберіг прогноз зростання економіки України за підсумками 2016 року на рівні 1,5%, але при цьому поліпшив прогноз інфляції до 13% з 15,1%.

Про це йдеться у звіті Фонду, опублікованому на сайті організації.

"Реальний ВВП країни зросте за підсумками року на 1,5%. Економічна активність буде супроводжуватися ослабленням фінансового тиску, зростанням внутрішнього попиту, а також впевненістю інвесторів і зростанням доходів, - йдеться у звіті. - Разом з тим, вплив зовнішніх факторів буде достатнім для того, щоб похитнути тенденцію до зростання, і тому країна багато в чому буде залежати від глибини внутрішнього попиту".

За розрахунками МВФ, інфляція складе близько 13% до кінця 2016 року. "Інфляція прогнозується на рівні близько 13% до кінця року і причиною стане переважно зростання тарифів", - йдеться у звіті.

У Фонді відзначають, що перелом тенденції від занепаду економіки до її зростання - це ключове досягнення України.

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"У цьому зв'язку необхідно продовжити подальше зміцнення системи державних фінансів, оздоровлення банківської системи, провести пенсійну реформу, удосконалити податкове адміністрування, поліпшити діловий клімат, - йдеться у звіті. - Політична повістка дня амбітна, але її необхідно виконати вчасно".

Міжнародний валютний фонд пізно ввечері 14 вересня повідомив про завершення другого перегляду чотирирічної програми співпраці з Україною, схваленої в березні 2015 року, і прийняв рішення виділити Києву третій за рахунком кредитний транш обсягом 1 мільярд доларів. Таким чином, загальний обсяг вже виділеного фінансування складе 7,62 мільярда доларів при загальному обсязі кредитування 17,5 мільярда доларів.

Рішення про виділення коштів було прийнято після більш ніж річної паузи у відносинах між Україною і МВФ. У разі, якщо в найближчі місяці українській владі вдасться переконати МВФ в незмінності курсу на проведення реформ і продемонструвати прозорий бюджетний процес, конструктивну податкову реформу, лібералізацію валютного регулювання, обговорення пенсійної реформи, Київ може розраховувати на четвертий кредитний транш обсягом близько 1,3 мільярда доларів до кінця поточного року.