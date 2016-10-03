"Таврійські горизонти": конкретні інвестиції для розвитку Херсонщини

Більше 40 бізнес-кейсів презентували учасникам – делегаціям країн-членів ЄС: Угорщини, Литви, Румунії, Польщі, Швейцарії, Швеції; представникам Білорусі, Сполучених Штатів Америки, Канади, Китайської Народної Республіки, Малайзії, Македонії, Казахстану, Іраку, Південноафриканської Республіки та Туреччини.

Відкриваючи роботу форуму, перед учасниками та гостями «Таврійських горизонтів» виступив голова Херсонської ОДА Андрій Гордєєв.

«Це вже дев'ятий форум, який проводить облдержадміністрація. Порівнюючи його з попередніми, хочу зазначити, що ми докорінно змінили його концепцію. Зараз наша мета – представити не тільки область в цілому, а конкретні інвестиційні проекти. І ми сподіваємося, що ці вже прораховані бізнес-кейси зацікавлять багатьох», заявив Гордєєв.

Найбільш цікавими проектами, представленими на форумі, стали два нових індустріальних парки. Для їх створення буде використана територія Херсонського машинобудівного заводу та Херсонського бавовняного комбінату. Відповідні проекти представили Голова правління ХМЗ Олександр Олійник та директор компанії "Astarta Tanit" Костянтин Криволап в рамках панельної дискусії «Промисловість, транспортна інфраструктура, енергоефективність та їх інвестиційна привабливість».

«Індустріальний парк ХБК, що займає площу понад 48 га, вже сьогодні готовий для реалізації інвестпроекту. Є пакет документів, який дозволяє прорахувати ефективність, який не просто показує можливість, а доводить доцільність і вигоду проекту», - впевнений Костянтин Криволап.

На тлі промислових проектів, учасникам Форуму представили також платформу ділового спілкування децентралізації «Економічно самодостатні громади Херсонщини – запорука розвитку регіону». В. о. заступника голови ХОДА Дмитро Бутрій заявив, що об'єднані громади зараз стають економічно самостійними. Він також повідомив, що вже на наступному форумі громади вийдуть до інвесторів з конкретними бізнес-кейсами з інвестиційних майданчиків на своїй території. «Після проведення реформи громади стануть перспективними майданчиками для інвестування», вважає Бутрій.

Його слова підтвердив і Директор Інституту розвитку територій Юрій Ганущак – основний експерт та один з розробників проекту реформи децентралізації в Україні. Він зазначив, що перспективний план об'єднання громад в Херсонській області є одним із кращих в Україні.

Керівник проекту «DOBRE» (Decentralization Offering Better Results and Efficiency) Беррі Рід представив учасникам новий п'ятирічний проект Агентства США з міжнародного розвитку у сфері розвитку місцевого самоврядування, з допомогою якого планується надати комплексну допомогу українським громадам у розмірі 50 млн доларів протягом 2016-2021 років. «Серед потенційних учасників вже є кілька заявок від громад Херсонської області, вони проявили високу активність. До кінця жовтня ми визначимо перші громади, після чого власне розпочнеться практичне співробітництво з ними», – заявив Беррі Рід.

Окремо на Форумі обговорювався і туристичний потенціал Херсонської області. Учасникам «Таврійських горизонтів» представили підсумкові показники туристичного сезону-2016: курорти південного регіону в поточному році взяли понад 3,5 мільйонів туристів з різних країн світу та різних областей України. Цей показник побив рекорди минулих років. Так, цьогоріч область прийняла на 700 тис. осіб більше, ніж минулого року, а в курортно-туристичному сезоні 2015 року Херсонщину відвідало близько 2,8 млн туристів, що на 27% більше у порівнянні з 2014 роком.

Директор Департаменту туризму і курортів Мінекономрозвитку України Іван Ліптуга, присутній на Форумі, заявив, що зараз на погодження Мінфіну знаходиться Програма розвитку туризму в Україні на 2016-2026, котра дозволить адекватно фінансувати відповідні проекти цієї сфери як окремо в Херсонській області, так і по країні в цілому.

За підсумками «Таврійських горизонтів» представники бізнесу та дипломати підписали низку меморандумів з Херсонською областю в особі голови обласної держадміністрації Андрія Гордєєва.

Зокрема, були підписані Меморандуми про співпрацю і партнерство з Генеральним директором товариства з обмеженою відповідальністю сільськогосподарського підприємства НІБУЛОН Олександром Вадатурським.

Також підписано Меморандум про співробітництво в сфері впровадження інвестиційного проекту «Створення готельно-апартаментного туристичного комплексу» з Почесним консулом Королівства Швеція в місті Каховка, почесним президентом товариства з обмеженою відповідальністю «Морські ворота» Карлом Стуреном.

Укладені домовленості між обласною державною адміністрацією з головою правління публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк» Кирилом Шевченка, директором Китайської Торгової Асоціації Русланом Осипенко.

Меморандум підписали з представниками Проекту Міжнародного торгового центру при ООН «Розвиток дорожньої карти ланцюга створення вартості для майбутнього плодоовочевого сектора».

Голова обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв підписав Меморандум з керівником програми Агентства США з міжнародного розвитку DOBRE Бері Рідом, який запропонував Херсонщині програму сприяння створенню та розвитку самостійних територіальних об'єднань.

У сфері розвитку індустрії торгівлі Херсонської області були укладені домовленості з ТОВ «БУДХАУС ГРУП», а також членом правління громадської спілки «Фонд розвитку та інновацій житлово-комунального господарства» Ярославом Жилкіним.

Для того, щоб реалізувати проект «Відновлення та будівництво нових іригаційних систем» в області, Андрій Гордєєв підписав Меморандум з директором товариства з обмеженою відповідальністю «АГРО – ТОРГОВА ФІРМА «АГРО-СПРАВА» Ігорем Бучацьким.

Результат роботи Форуму оцінив і перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ В'ячеслав Негода.

«Форум став значущою подією не тільки для Херсонської області, але і для держави. Окремо його оцінив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, який активно пропагує нову регіональну політику щодо економічного розвитку, щодо децентралізації. І форум «Таврійські горизонти» - це дуже яскравий приклад того, як ініціатива місцевих органів влади активізує діяльність бізнесу. Саме така чітка позиція влади дозволяє підприємцям реалізовувати свою діяльність максимально комфортно та ефективно. Всі підписані меморандуми – це доказ зацікавленості інвесторів у роботі на території Херсонської області. Це привабливий клімат для інвесторів, це відкритість і доступність влади, це сприяння розвитку бізнесу. Це територія, яка позбавлена елементів корупції, з абсолютно правильними трендами», заявив Негода.

«Ми впевнені, що всі озвучені ідеї отримають реалізацію на території нашої області. Учасники проявили зацікавленість фактично у всіх представлених проектах, у всіх бізнес-кейсах. Це доводить, що Херсонщина не є зоною ризику, вона навпаки стала привабливою для бізнесу і вітчизняного, і іноземного. А це не тільки імідж нашого регіону, це рівень життя людей, що проживають тут. Саме заради підвищення рівня життя, підвищення його якості ми і реалізуємо подібні заходи, адже головне завдання – розвивати регіон для людей», - резюмував голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв.