МВФ схвалив зусилля Нацбанку з очищення банківської системи

Зусилля Національного банку України зі створення здорової банківської системи почали приносити результати, але необхідно продовжувати ці заходи з колишнім завзяттям, йдеться в офіційно оприлюдненому звіті Міжнародного валютного фонду.

Як наголошується в документі, перший етап рекапіталізації банків успішно завершено, а також є значний прогрес в напрямку ліквідації неплатоспроможних банків.

Серед майбутніх кроків регулятора Фонд виділив контроль кредитування пов'язаних осіб та позбавлення від знецінених активів.

Крім того, як зазначається в документі, МВФ підтримує рішення НБУ про поступове скасування валютних обмежень, які було тимчасово введено для підтримки платіжного балансу.

Читайте такожСвітовий банк: в 2016 році в Україні залишиться 100 банків

Як повідомляв УНІАН, у процесі очищення банківської системи Національний банк України за 2014-2015 роки визнав неплатоспроможними 63 банку, які передані в управління Фонду гарантування вкладів. З початку цього року НБУ вирішив вивести з ринку ще 15 фінустанов.

Цього року Нацбанк анонсував пом'якшення адміністративних обмежень на валютному ринку, установлених протягом 2014-2015 років для стабілізації гривні. На ринку продовжують діяти ліміт видачі валютної готівки через касу та банкомати в еквіваленті 250 тисяч гривень на одного клієнта на добу, ліміт купівлі готівкової валюти фізособами до еквівалента 12 тисяч гривень на день, а також обов'язковий продаж 65% валютної виручки експортерами та 120-денний контроль розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами.