МВФ схвалив зусилля Нацбанку з очищення банківської системи

17:49, 03 жовтня 2016
Фінанси
410

Також МВФ підтримує рішення НБУ про поступове скасування валютних обмежень.

Фото НБУ

Зусилля Національного банку України зі створення здорової банківської системи почали приносити результати, але необхідно продовжувати ці заходи з колишнім завзяттям, йдеться в офіційно оприлюдненому звіті Міжнародного валютного фонду.

Як наголошується в документі, перший етап рекапіталізації банків успішно завершено, а також є значний прогрес в напрямку ліквідації неплатоспроможних банків.

Серед майбутніх кроків регулятора Фонд виділив контроль кредитування пов'язаних осіб та позбавлення від знецінених активів.

Крім того, як зазначається в документі, МВФ підтримує рішення НБУ про поступове скасування валютних обмежень, які було тимчасово введено для підтримки платіжного балансу.

Читайте такожСвітовий банк: в 2016 році в Україні залишиться 100 банків

Як повідомляв УНІАН, у процесі очищення банківської системи Національний банк України за 2014-2015 роки визнав неплатоспроможними 63 банку, які передані в управління Фонду гарантування вкладів. З початку цього року НБУ вирішив вивести з ринку ще 15 фінустанов.

Цього року Нацбанк анонсував пом'якшення адміністративних обмежень на валютному ринку, установлених протягом 2014-2015 років для стабілізації гривні. На ринку продовжують діяти ліміт видачі валютної готівки через касу та банкомати в еквіваленті 250 тисяч гривень на одного клієнта на добу, ліміт купівлі готівкової валюти фізособами до еквівалента 12 тисяч гривень на день, а також обов'язковий продаж 65% валютної виручки експортерами та 120-денний контроль розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter