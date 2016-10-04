Уряд розробив новий проект податкової реформи

Зокрема, пропонується введення єдиного рахунку для сплати податків (крім ПДВ та акцизу на паливо), уточнено можливості податкових перевірок та консультацій, створюються юридичні можливості для електронної комунікації платника податків і фіскальних органів.

Крім того, уряд розробив трирічний план підвищення акцизів. Зокрема, фіксована частина акцизу на сигарети має зрости з 413,74 грн. за 1000 штук в 2017 р. до 595,80 грн. в 2019 р. - по 20% в 2018 і 2019 рр. На такий саме відсоток зросте мінімальне акцизне податкове зобов'язання - до 797 грн. за 1000 шт.

Нагадаємо, що раніше про необхідність введення середньострокового (на 3 роки) бюджетного планування заявляли і попередній, і чинний міністри фінансів. Крім того, введення такого планування у акцизній сфері узгоджується з нормами Угоди про Асоціацію з Євросоюзом.

На думку старшого економіста Міжнародного центру перспективних досліджень Ангели Бочі, середньострокове бюджетне планування допоможе активізувати реформи, знизити частку популістських рішень під час бюджетного процесу та підвищити ефективність реалізації державних цільових програм.

Вперше уряд починає реалізовувати стратегію середньострокового бюджетного планування – хоча б в окремій сфері акцизних надходжень.

У той же час, як повідомляє газета «Дзеркало тижня», експерти критикують окремі підходи уряду в бюджетній сфері. Зокрема, акцентування на випереджальному зростанні надходжень від ПДВ і акцизів. Справа в тому, що таке домінування непрямих податків може стримувати зростання споживання і відповідно відновлення економіки – що в умовах падіння ВВП України протягом двох останніх років вкрай небажано.

Крім того, експерти розкритикували підвищення адвалорного акцизу на тютюнові вироби. Оскільки це може перерозподілити ринок на користь виробників більш дешевших сигарет. Це суперечить базовим рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я та практиці Європейського Союзу (де явно домінує фіксована частина акцизу на тютюнові вироби).