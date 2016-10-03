Проект держбюджету на 2017 рік потребує доопрацювання - Рахункова палата України

Підготовлений Кабінетом міністрів України та прийнятий до розгляду Верховною Радою 21 вересня проект державного бюджету на 2017 рік потребує доопрацювання, йдеться у висновках Рахункової палати України.

За оцінками відомства, ризик недосягнення в наступному році прогнозується зростання реального ВВП загрожує неотримання запланованих доходів держбюджету. Також високий ризик неотримання планових 17 мільярдів гривень від приватизації держмайна.

При цьому, як зазначає Рахункова палата, фінансування держбюджету передбачено насамперед за рахунок нових державних запозичень, інформація про яких неповна.

Враховуючи це, у відомстві стурбовані здатністю в рамках запропонованого проекту держбюджету забезпечити фінансування планових бюджетних витрат і Пенсійного фонду.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 21 вересня прийняла до розгляду підготовлений урядом проект державного бюджету на 2017 рік з дефіцитом 3% ВВП, доходами - 706,269 мільярда гривень, видатками – 775,265 мільярда гривень.

Кабінет міністрів затвердив проект держбюджету 15 вересня на позачерговому засіданні. В ході презентації прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зазначив, що підготовлений бюджет є бюджетом економічного розвитку.

У червні поточного року Кабмін затвердив проект бюджетної резолюції, що передбачає зростання ВВП 2017 року на 3-4%, інфляцію на рівні 8,1%, рівень безробіття 8,6%, прогнозний рівень держборгу – 66,8% ВВП і курс гривні на рівні 27,2 гривні за долар.