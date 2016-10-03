Нацбанк зміцнив офіційну гривню до 25,92 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 4 жовтня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2592.0623 (3 жовтня – 2593.6893)

100 EUR – 2912.4412 (3 жовтня – 2894.8166)

10 RUR – 4.1441 (3 жовтня – 4.0913)

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 3 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,89/25,92 грн/дол., УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

Таким чином, у порівнянні з відкриттям торгів національна валюта зміцнилася по відношенню до долара США на 5 копійок.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні по відношенню до євро встановилися на рівні 29,0560/29,0820 грн/євро, по відношенню до російського рубля – на рівні 0,4140/0,4150 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,9206 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 538 угод на суму 347,11 млн дол.