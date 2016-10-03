Заборгованість України перед РФ у $3 мільярди не зупинить програму з МВФ

Фонд приймає до уваги винятковий характер суперечки між Україною і Росією та зусилля нашої країни у своєчасному вирішенню цього питання, йдеться в офіційно оприлюдненому звіті МВФ.

Фонд нагадав, що приватні власники облігацій України підтримали умови проведеної в 2015 році боргової операції, крім РФ.

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«Зараз важливо продовжувати зусилля щодо досягнення угоди про реструктуризацію боргу України перед Росією відповідно до параметрів програми», - сказано у звіті.

Як повідомляв УНІАН, Росія звернулася до високого суду Лондона з позовом проти України в лютому цього року. Предметом суперечки є кредит, виданий у грудні 2013 року по домовленості між президентом РФ Володимиром Путіним і тодішнім президентом України Віктором Януковичем, за допомогою викупу євробондів України через Ірландську фондову біржу.

Україна включила російський кредит у периметр реструктуризації держборгу, яку успішно завершила по 13 з 14 випусків облігацій в листопаді минулого року. «Російські» облігації не увійшли в перелік паперів, які пройшли реструктуризацію у зв'язку з відмовою РФ від участі в цьому процесі. Російська сторона наполягала на отриманні кращих умов, ніж у інших кредиторів, що заборонено угодою з власниками реструктуризованих облігацій.

МВФ у грудні минулого року визнав борг України перед РФ офіційним, при цьому пом'якшивши вимоги своєї політики кредитування країн, що мають боргові проблеми, в тому числі по суверенному боргу, що дозволить продовжити співпрацю з нашою країною навіть за умови невиплати боргів.

У зв'язку з відмовою РФ від участі в борговій операції, Кабінет міністрів України в грудні минулого року ввів мораторій на виплату за «російськими» бондами, а згодом рішенням Верховної Ради цей мораторій був встановлений як безстроковий.

За оцінками експертів, судовий розгляд з Росією буде складним і займе кілька років, однак не загрожує особливим дискомфортом для нашої країни, при цьому рішення суду на користь Росії не буде достатньою підставою для миттєвої сплати боргу.