Наступного року Україна може отримати від МВФ $5,4 мільярда

Про це йдеться в оновленому графіку перегляду програми реформ, оприлюдненому у спеціальному звіті Фонду по Україні.

Зокрема, третій перегляд програми заплановано на листопад 2016 року. Тоді ж може бути прийнято рішення про виділення кредитного траншу - четвертого за рахунком - у розмірі 1,3 млрд дол. У 2017 році перегляди програми заплановані у лютому, травні, серпні та листопаді.

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Найбільша сума траншу може бути виділена Україні у лютому 2017 року. Вона становитиме близько 1,98 млрд дол. Наступні транші будуть істотно меншими: по 1,33 млрд дол. у травні та серпні і 735 млн дол. у листопаді.

У 2018 році МВФ також запланував 4 перегляди програми і виділення 4 траншів розміром 735-736 млн дол. кожний.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд пізно ввечері 14 вересня повідомив про завершення другого перегляду чотирирічної програми співпраці з Україною, схваленої у березні 2015 року, і прийняв рішення виділити Києву третій за рахунком кредитний транш обсягом 1 млрд дол. Таким чином, загальний обсяг вже виділеного фінансування становитиме 7,62 млрд дол. за загального обсягу кредитування 17,5 млрд дол.

Рішення про виділення коштів було прийнято після більш ніж річної паузи у відносинах між Україною і МВФ.