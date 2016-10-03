Уряд 5 жовтня розгляне проект змін до Податкового кодексу

Як повідомляє прес-служба Кабміну документ було презентовано та обговорено сьогодні на нараді під головуванням прем’єр-міністра Володимира Гройсмана за участі представників уряду, контролюючих органів, народних депутатів з профільних комітетів Верховної Ради, підприємців, бізнес-асоціацій та громадських організацій.

Зазначається, що спільний антикорупційний законопроект податкових змін має на меті спростити життя для бізнесу та усунути ті перепони, які заважають підприємцям нормально працювати та розвиватися.

Зокрема, законопроект передбачає спрощення адміністрування податків, що дозволить скоротити витрати коштів та часу для бізнесу. Ще одна ціль – зменшити можливості маніпуляцій з боку ДФС та, відповідно, тиск на бізнес, створити рівні та зрозумілі “правила гри” для бізнесу і забезпечити умови для його розвитку.

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Ключові податкові зміни включають також введення податкових канікул на п’ять років для новоствореного малого бізнесу, запровадження прозорого відшкодування ПДВ через єдиний реєстр та передача баз даних від Державної фіскальної служби до Мінфіну.

Зміни до податкового законодавства мають змінити ситуацію щодо ведення бізнесу в країні на краще, наголосив прем’єр-міністр, відкриваючи зустріч щодо обговорення проекту змін.

Голова уряду наголосив, що бізнес та інвестиції "приходять" туди, де є єдині для всіх правила, прогнозована ситуація, а усі контакти з органами влади щодо дозвільних процедур, фіскальних питань та адміністрування податків – відкриті, прозорі і зрозумілі для усіх учасників процесу. У цьому контексті одне з важливих завдань, яке мають вирішити зміни до податкового законодавства, – встановлення єдиних "правил гри" для усіх, зазначив Гройсман.

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Окремо прем’єр-міністр наголосив, що зміни до податкового законодавства мають стимулювати детінізацію економіки. За мінімальними розрахунками, сьогодні в Україні "у тіні" знаходяться близько трильйона гривень.

"Ми маємо створити нормальні інструменти, які дозволять виводити ситуацію з тіні, щоби ресурси працювали на нашу державу, і найголовніше, щоб ми дали можливість до розвитку (бізнесу), а не до пригнічення, як на превеликий жаль, це бувало, використовуючи різні системи, у тому числі податкову", - зауважив Гройсман.

Зміни до податкового законодавства також мають стимулювати економічне зростання у країні та зберегти баланс інтересів бізнесу і держави, зауважив прем’єр-міністр. До того ж спрощення податків має бути одночасно поєднане з відповідальністю.

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Під час презентації законопроекту міністр фінансів Олександр Данилюк наголосив, що запропоновані податкові зміни створять нормальні умови для бізнесу та покращать інвестиційний клімат а також фактично ліквідує інструменти для системної корупції та зловживань у податковій сфері.

Учасники наради обговорили основні положення запропонованих змін, висунули свої пропозиції та зауваження. Бізнес-асоціації та громадські експерти підтримали законопроект щодо удосконалення податкової системи. Раніше зміни уже публічно підтримали провідні бізнесові та громадські об'єднання, серед яких Американська торговельна палата та Європейська бізнес асоціація.

Після схвалення членами уряду антикорупційний законопроект буде направлений на розгляд до Верховної Ради України.