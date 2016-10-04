Надходження до держбюджета України зросли майже до 408 мільярдів

Надходження в державний бюджет України в січні-вересні 2016 року, станом на 1 жовтня склали 407,529 мільярда гривень, що на 6% більше показника за аналогічний період минулого року на рівні 384,323 мільярда гривень.

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Як повідомляється на сайті Державної казначейської служби України, одночасно ці надходження на 6% нижче показника, встановленого бюджетного розпису на відповідний період через відсутність запланованих перерахувань від Національного банку України.

Згідно з наведеними даними, в тому числі у вересні до держбюджету надійшло 46,349 мільярда гривень, що на 0,6% нижче за показник за аналогічний період попереднього року і на 6,8% нижче за плановий показника цього місяця.

Як повідомляв УНІАН, надходження до держбюджету України за січень-серпень 2016 року склали 361,113 мільярда гривень, що на 5,6% нижче показника, встановленого бюджетного розпису на зазначений період.