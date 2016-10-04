У Міноборони хочуть збільшити фінансування відомства 2017 року

У Міністерстві оборони України хочуть, щоб фінансування відомства в 2017 році було збільшено до 108 мільярдів гривень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив прес-секретар Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк.

"Проектом закону України про державний бюджет на 2017 рік, схваленим Кабінетом міністрів України, Міністерству оборони передбачено 64 мільярда гривень, або майже 2,5% ВВП. Зазначені витрати майже на 12 мільярдів гривень, або на 23% більше порівняно з 2016 роком", – сказав Гуцуляк.

За його словами, в держбюджеті на 2017 рік передбачається надання Міноборони держгарантій на суму 4 мільярди гривень.

"Приблизно 11,5 мільярда гривень з нового оборонного бюджету планується розподілити на розвиток озброєння і військової техніки, і орієнтовно 3 мільярди на підготовку Збройних сил України", – додав він.

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Також зазначений обсяг витрат забезпечить харчування особового складу, медичне та санаторне забезпечення, оплату комунальних послуг і енергоносіїв з урахуванням підвищення тарифів, виплату грошового забезпечення, заробітної плати та одноразової грошової допомоги, а також будівництво і придбання житла для військовослужбовців на суму понад 750 мільйонів гривень.

Разом з тим представник оборонного відомства розповів, що залишаються невирішеними питання відновлення та створення запасів паливно-мастильних матеріалів, речового майна, продовольства, ракет, боєприпасів, відновлення потенціалу військово-морських сил, відновлення та нарощування аеродромної мережі ВСУ та полігонну базу для підготовки військ, ремонту озброєння і військової техніки, зміни системи підготовки і навчання військ за стандартами НАТО, облаштування та відновлення інфраструктури, сформованих військових частин.

"Вирішення цих та інших проблемних питань було закладено в бюджетний запит Міністерства оборони України на 2017 рік, який склав 108 мільярдів гривень", – заявив Гуцуляк.