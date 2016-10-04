Британський фунт знову оновив 31-річний мінімум - FT

Фунт стерлінгів впав до 31-річних мінімумів, повідомляє Газета.ги з посиланням на Financial Times.

"Так, станом на 10:42 (8:42 за Лондону) курс фунта впав на 0,5%, до 1,27 долара, що є найнижчим показником з 1985 року", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожБританський фунт став лідером за темпами падіння з початку року

За даними Bloomberg, це відбувається через неспокій інвесторів, що Великобританію чекають на важкі наслідки Brexit.

Як повідомляється, фунт впав щодо 30 з 31 основних валют світу після того, як прем'єр-міністр Тереза Мей оголосила, що Великобританія буде ініціювати вихід з Євросоюзу в першому кварталі 2017 року.

З того дня як Британія проголосувала за вихід з ЄС (23 червня), фунт впав на 14% по відношенню до долара і завершив свій найгірший квартал з 1984 року. Також ринок підстьобує падіння британського фондового індексу FTSE 100, який перевищив 7000 пункту вперше за 16 місяців.