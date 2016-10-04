Кабмін скасував обов'язкову держреєстрацію інвестицій

Кабінет міністрів України скасував існував з 2013 року порядок обов'язкової державної реєстрації або перереєстрації інвестицій.

Як наголошується в постанові уряду №661, опублікованому на веб-порталі Кабміну, скасування порядку реєстрації істотно спростить механізм залучення коштів.

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Рішення прийнято на виконання положень чинного законодавства.

Раніше глава уряду Володимир Гройсман заявляв, що вже на початку жовтня при Кабінеті міністрів почне працювати Офіс просування і супроводу інвестицій, який стане точкою входу для інвесторів, а також майданчиком для обговорення проблем і труднощів, що виникають у ділових кіл, які працюють в Україні.

Наприкінці серпня за пропозицією президента Петра Порошенка в Україні був створений Національний інвестиційний рада, який очолив Борис Ложкін. Завдання ради - максимально сприяти залученню інвестицій в Україну. За словами Ложкіна, в разі продовження реформ, Україна здатна залучити вже наступного року близько 3-5 мільярдів доларів прямих вкладень.