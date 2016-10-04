Гривня зміцнилася ще на 5 копійок - до 25,87 за долар

У вівторок, 4 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 25,82/25,87 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

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Таким чином, порівняно з відкриттям торгів національна валюта зміцнилася відносно долара США на 5 копійок.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,8440/28,8970 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4130/0,4140 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:00 встановився на рівні 25,8748 гривні/долар, учасники ринку станом на цю годину уклали 51 угоду на суму 18,69 мільйона доларів.