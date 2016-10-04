Міністр торгівлі Канади назвала плюси вільної торгівлі з Україною

Угода про зону вільної торгівлі (ЗВТ) між Україною і Канадою, яку було укладено 11 липня і яка очікує ратифікації парламентами країн, сприятиме економічному зростанню і створенню робочих місць для українців і канадців.

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Про це повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з посиланням на слова міністра торгівлі Канади Христі Фріланд у ході зустрічі з главою Мінекономрозвитку Степаном Кубівим.

«Канада сповнена рішучості підтримати український народ у роботі над розбудовою більш безпечної, стабільної України. Нещодавня угода про вільну торгівлю сприятиме економічному зростанню та забезпечить більше робочих місць для українців і канадців», - сказала вона.

У свою чергу Кубів наголосив, що макроекономічна стабілізація в Україні незабаром трансформується в економічне зростання.

«Уряд сьогодні проводить непрості, але важливі реформи. Не всі з них відразу дають відчутні результати. Але навіть зараз показники свідчать про макроекономічну стабілізацію, яка незабаром перейде в економічне зростання», - зазначив глава Мінекономрозвитку.

При цьому в міністерстві зазначили, що обсяги торгівлі між країнами поступово збільшуються: у 2016 році найбільше зростання українського експорту до Канади спостерігається в машинобудуванні, харчовій і легкій промисловості.

Як повідомляв УНІАН, уряд Канади 19 вересня вніс на ратифікацію в парламент угоду про зону вільної торгівлі з Україною, укладену 11 липня.

Канада в рамках угоди про зону вільної торгівлі з Україною надасть технічну допомогу для модернізації української промисловості.

Угода передбачає асиметричну лібералізацію ринків товарів для захисту національних товаровиробників у чутливих галузях. Так, після набуття угодою чинності канадська сторона відкриє до 98% ринку, тоді як Україна скасує тарифи для майже 80% канадського експорту товарів з подальшим скасуванням інших тарифів упродовж наступних 3, 5 і 7 років. На додачу, для певних канадських товарів було встановлено квоти, а деякі товари було виключено з дії угоди.