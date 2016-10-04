"Нафтова заначка" Росії за вересень скоротилася майже на $2,5 мільярда

Сукупний обсяг Резервного фонду РФ на 1 жовтня 2016 року составил32,26 мільярдів доларів, повідомляє Росбалт з посиланням на дані Мінфіну РФ.

"Нагадаємо, що на 1 вересня 2016 року обсяг фонду становив 33,4 мільярда доларів. Таким чином, за минулий місяць він зменшився на 846 мільйонів доларів або на 2,5%", - йдеться в повідомленні.

Сукупний обсяг Фонду національного добробуту (ФНБ) на 1 жовтня поточного року дорівнював 73,11 мільярда доларів.

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Також зазначається, що на 1 вересня нинішнього року розмір фонду становив 75,45 мільярда доларів. Таким чином, за минулий місяць він зменшився в рублевому еквіваленті на 1,62 мільярда доларів, або 2,15%.

У загальній складності, Резервний фонд і ФНБ "схудли" за вересень на 2,47 мільярда доларів.

Раніше президент і голова правління Ощадбанку Герман Греф не виключав, що нинішнього року уряд РФ може витратити Резервний фонд наполовину при середньорічній ціні на нафту в 40 доларів за барель.

За законом про федеральному бюджеті на 2016 рік, прогнозований обсяг Резервного фонду на кінець року має становити трохи більше 16 мільярдів доларів. Прогноз по Фонду національного добробуту - 74,5 мільярда доларів.