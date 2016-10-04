Міжнародні резерви України зросли до $15,5 мільярда

Міжнародні резерви України на поточний момент зросли до 15,5 млрд дол., що на 9,9% або на 1,4 млрд дол. більше від показника на початок вересня.

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Про це йдеться в матеріалах Національного банку України, підготовлених до засідання комітету Верховної Ради з питань фінансової політики та банківської діяльності, яке не відбулося через відсутність кворуму.

Згідно з даними НБУ, зростання резервів у вересні зумовлене отриманням третього траншу кредиту Міжнародного валютного фонду в еквіваленті 1 млрд дол., а також розміщенням єврооблігацій на 1 млрд дол. під гарантії уряду США.

Також регулятор зазначив, що у вересні проводив аукціони на міжбанківському валютному ринку як з купівлі, так і з продажу валюти для стабілізації курсу гривні, за підсумками яких продав на 160 млн дол. більше валюти, ніж купив.

Також повідомляється, що Нацбанк залишив без змін свій прогноз на 2016 рік, у рамках якого міжнародні резерви до кінця року, завдяки подальшій співпраці з МВФ і надходженнями іншого пов'язаного фінансування, зростуть до 17,2 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, міжнародні резерви України в серпні зросли на 0,15%, або на 21 млн дол. - до 14,103 млрд дол.

На початку вересня Міністерство фінансів України здійснило виплату купонного доходу за облігаціями зовнішньої державної позики 2015 року випуску у сумі 505 млн дол. США.

Згідно із звітом Міжнародного валютного фонду, офіційно оприлюдненим 3 жовтня, фонд знизив прогноз щодо рівня золотовалютних резервів України на 4 млрд дол., або на 11,4%, - до 31,2 млрд дол. на період закінчення поточної програми з нашою країною в 2018 році з 35,2 млрд дол., очікуваних раніше. Зокрема на кінець 2016 року резерви, за оцінками фонду, зростуть до 16,8 млрд дол., на кінець 2017 року - до 23,7 млрд дол.