Кабмін пропонує Раді змінити бюджет-2016: збільшити витрати на оборону і зарплати держслужбовців

Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді України внести зміни до державного бюджету на поточний рік та виділити додаткові обсяги коштів на фінансування видаткових статей, включаючи витрати на сферу оборони та безпеки, у загальному обсязі близько 7,1 млрд грн.

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Про це йдеться в урядовому законопроекті №5217, внесеному на розгляд керівництва парламенту.

«Збалансований законопроект передбачає збільшення видатків, в тому числі на оборону і безпеку, в сумі 7,1 млрд грн, з яких грошове забезпечення становить 6,3 млрд грн», - йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.

Запропонована урядом розпис засобів передбачає, що кошти будуть направлені на потреби Міноборони в розмірі 800 млн грн, Національної поліції в розмірі 2 млрд грн, Держприкордонслужби - 963,5 млн грн, Держслужби з надзвичайних ситуацій - 50 млн грн, Головному управлінню розвідки Міноборони - 175 млн грн, СБУ - 128,5 млн грн, Управлінню держохорони - 51 млн грн, Держспецтрансслужбі - 5,4 млн грн.

У цьому ж законопроекті Кабмін пропонує збільшити витрати на оплату праці держслужбовців, включаючи співробітників адміністрацій всіх рівнів та співробітників дипломатичних установ на 1,5 млрд грн. Крім того, крім інших витратних статей, на 950 млн грн пропонується збільшити фінансування інвестиційних програм по лінії Міністерства регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ.

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Джерелами забезпечення зазначених витрат стане перерозподіл коштів місцевим бюджетам, використання ресурсів, зекономлених на обслуговуванні державного боргу і запозичень, а також скорочення непершочергових витрат капітального характеру.

«Проект закону є збалансованим і дозволить профінансувати статті обороноздатності держави, виконати Закон України «Про державну службу» та вирішити інші нагальні питання», - йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман анонсував зміни до держбюджету на 2016 рік в кінці вересня. При цьому він зазначав, що зміни не торкнуться скорочення витрат, а навпаки - виділення додаткового фінансування на сферу безпеки, особливо по лінії МВС.

В цілому фінансування сектору безпеки і оборони України в бюджеті 2016 року становить близько 114 млрд грн.