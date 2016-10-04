МВФ прогнозує зростання економіки України в 2017 році на 2,5% за інфляції 11%

Ключовий кредитор України - Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання економіки України в 2017 році на рівні 2,5% за інфляції 11%.

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Про це йдеться в традиційному економічному огляді Фонду World Economic Outlook, опублікованому на сайті організації.

Як зазначається, показник інфляції є середнім за рік, і до кінця 2017 року він може бути нижчим - близько 8,5%. Показник безробіття становитиме, за оцінками МВФ, близько 8,7%.

«Економіка України повернеться до зростання вже в 2016 році після значного падіння в 2014-2015 роках. Причому, як очікується, зростання посилиться за рахунок поліпшення ділового середовища та активізації економічних реформ», - йдеться в огляді МВФ.

Експерти МВФ зазначають, що до 2021 року середній показник щорічного зростання економіки України становитиме близько 4% при інфляції 5%.

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Раніше МВФ зберіг прогноз зростання економіки України за підсумками 2016 року на рівні 1,5%, але при цьому поліпшив прогноз інфляції до 13% з 15,1%.

Як повідомляв УНІАН, МВФ схвалив програму кредитування економіки України строком на 4 роки і обсягом 17,5 млрд дол. у березні 2015 року. За цією програмою Україна вже отримала три транші кредиту на загальну суму близько 7,62 млрд дол. Причому третій кредитний транш Україна отримала після більш як річної перерви, викликаної зміною уряду та погодженням подальшої економічної та антикорупційної політики держави.

За розрахунками Фонду, Україна до кінця поточного року може отримати і 4-й кредитний транш у розмірі близько 1,3 млрд дол., у разі, якщо таке рішення буде ухвалене Радою директорів МВФ після третього перегляду програми. Він може відбутися вже в листопаді цього року.

Основними умовами отримання грошей, з-поміж іншого, - розробка земельного законодавства, узгодження бюджету на 2017 рік, скасування спецрежиму оподаткування аграріїв, розробка законодавства щодо пенсійної реформи, продовження реформи банківського сектору в частині очищення банківської системи і докапіталізації найбільших банків.

У 2017 році Україна розраховує отримати від Фонду 4 кредитні транші на загальну суму 5,4 млрд дол.