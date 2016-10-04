Депутати хочуть спростити видачу іноземцям дозволів на роботу в Україні

За законопроект №4541 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зменшення бар'єрів для залучення іноземних інвестицій (про скасування реєстрації іноземних інвестицій та внесення змін у правила працевлаштування та проживання іноземців)» в першому читанні проголосували 235 народних депутатів за необхідних 226.

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Згідно з пояснювальною запискою, спрощення видачі іноземцям дозволів на роботу сприятиме залученню іноземних менеджерів і кваліфікованих іноземних працівників, що є необхідним на перших етапах розвитку дочірніх підприємств іноземних компаній в Україні.

Крім того, законопроект надає право отримувати посвідку на проживання в Україні іноземним інвесторам, які мають суттєву частку в українських підприємствах, але не працевлаштовані на них. Це дасть їм змогу проводити в Україні достатній час для контролю за діяльністю підприємств.

Як повідомляв УНІАН, 26 червня набув чинності закон про скасування обов'язковості державної реєстрації іноземних інвестицій для підприємств і банків.

Закон спрощує порядок залучення інвестицій і вводить заявний принцип державного обліку інвестицій, за яким всю статистичну інформацію надають підприємства з іноземним капіталом і банки.

Обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України (акціонерний капітал нерезидентів) на 31 грудня 2015 року становив 43,371 млрд дол., що на 2,373 млрд дол., або на 5,19%, що нижче від показника на початок минулого року на рівні 45,745 млрд дол.

При цьому обсяг освоєних капітальних інвестицій в Україні в 2015 році становив 251,154 млрд грн, що на 1,7% нижче від показника за аналогічний період 2014 року.

У 2016 році уряд розраховує залучити близько 5 млрд дол. інвестицій.