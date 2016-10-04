МЕРТ: противники ProZorro намагаються ліквідувати систему через суд

Зараз подано два клопотання про припинення е-закупівель, розповів НВ Бізнес заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов.

За його словами, позивачами виступають дві невідомі громадські організації. Реальні особи, які стоять за цими організаціями, поки не встановлені.

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Противники ProZorro, за інформацією заступника міністра, апелюють до порушення своїх конституційних прав.

Перше судове слухання призначене на кінець жовтня.

Заступник голови МЕРТ не вважає, що такі позови несуть загрозу існуванню системи публічних закупівель.

"В цілому, з юридичної точки зору, справа дуже погано виписано, аргументи їх теж надумані", - зазначив Нефьодов.

На його думку, такі кроки супротивників прозорості зайвий раз доводять ефективність ProZorro.

Як повідомляв УНІАН, очікується, що за підсумками 2016 року використання Prozorro дозволить заощадити близько 5 млрд грн, в 2017 році - 50 млрд грн.