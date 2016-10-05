У Гонтаревої зміцнили офіційну гривню

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 5 жовтня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2586.4415 (4 жовтня – 2592.0623)

100 EUR – 2886.7274 (4 жовтня – 2912.4412)

10 RUR – 4.1428 (4 жовтня – 4.1441)

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 4 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,86/25,89 грн/дол.

Таким чином, у порівнянні з відкриттям торгів національна валюта зміцнилася до долара США на 3 копійки.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 28,8570/28,8910 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4130/0,4150 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,8644 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 470 угод на суму 367,48 млн дол.