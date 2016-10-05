Нацбанк затвердив критерії відбору банків для зберігання своєї готівки

Національний банк України затвердив критерії відбору банків для зберігання своїх запасів готівки.

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Як повідомляється на сайті НБУ з посиланням на постанову, яка набирає чинності з 5 жовтня, серед цих критеріїв - участь держави в статутному капіталі фінустанови більш ніж на 75% або приналежність контрольного пакета акцій фінустанови міжнародним компаніям з рейтингом інвестиційного класу.

Як наголошується в повідомленні, банки, що відповідають цим критеріям, не будуть залучатися до зберігання запасів готівки НБУ, якщо до них або до пов'язаних цими банками осіб застосовуються санкції іноземних держав – членів Організації економічного співробітництва і розвитку, або санкції Європейського Союзу або України.

Крім того, серед критеріїв відбору - здійснення на підставі письмового дозволу НБУ перевезення валютних цінностей та інкасації коштів не менше 10 років.

Також повідомляється, що статус уповноваженого банку визначається рішенням правління регулятора.

За інформацією НБУ, в даний час цим критеріям відповідають «Ощадбанк», «Укргазбанк», «Райффайзен Банк Аваль» і «УкрСиббанк».

Довідка УНІАН. У вересні 1996 року в Україні була проведена грошова реформа, в результаті якої єдиним законним засобом платежу на території України стала українська гривня. В даний час в обігу знаходяться купюри номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 і 500 гривень, а також монети номіналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копійок і 1 гривня.

Згідно з чинним законодавством України, виготовлення, зберігання банкнот і монет, встановлення їх номіналів, платіжних ознак та дизайну, а також порядок заміни пошкоджених банкнот і правил їх випуску в обіг належить до виключної компетенції Національного банку України.