Forbes назвав найбагатших американців: Гейтс в 23-й раз очолив рейтинг

Американський Forbes опублікував черговий щорічний рейтинг 400 найбагатших американців, який в 23-й раз поспіль очолив співзасновник Microsoft 60-річний Білл Гейтс зі статком у $81 млрд.

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Другим у рейтингу став голова і засновник Amazon.com 52-річний Джеф Безос. За рік його статок зріс на $20 млрд, що перевищує показники будь-якого іншого мільярдера Америки. Статок Безоса становить $67 млрд. Вперше за останні 15 років другим місцем в рейтингу найбагатших американців поступився 86-річний гендиректор Berkshire Hathaway Уоррен Баффет. Його статки Forbes оцінив в $65,5 млрд.

У число п'яти найбагатших американців потрапили також засновник і голова Facebook 32-річний Марк Цукерберг (статок — $55,5 млрд). За ним розташувався засновник Oracle 72-річний Ларрі Еллісон зі статками $49,3 млрд.

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У топ-10 мільярдерів США увійшли цього року гендиректор агентства Bloomberg 74-річний Майкл Блумберг (статок — $45 млрд), гендиректор компанії Koch Industries 80-річний Чарльз Кох і його брат, виконавчий віце-президент Koch Industries 76-річний Девід Кох (статок кожного — $40 млрд) і творці Google 43-річний Ларрі Пейдж ($38,5 млрд) і 43-річний Сергій Брін ($37,5 млрд).

До списку 400 найбагатших американців цього року увійшли 50 американок (на чотири більше, ніж минулого року). Найбагатшою з них стала дочка засновника мережі Wal-Mart Сема Уолтона 66-річна Еліс Уолтон. Зі статком у $35,4 млрд вона зайняла в рейтингу 13-те місце.

Наймолодший мільярдер у рейтингу став 26-річний співзасновник Snapchat (у вересні перейменовано в Snap) Еван Шпігель — 335 місце, статок $2,1 млрд.

Сукупні статки 400 найбагатших американців цього року досягли рекордних $2,4 трлн. Середній статок учасників рейтингу Forbes — $6 млрд. Мінімальний статок для потрапляння до рейтингу цього року — $1,7 млрд.