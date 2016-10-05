МВФ не вимагає зараз підвищення пенсійного віку в Україні - віце-прем'єр Розенко

Ключовий кредитор України Міжнародний валютний фонд не ставить перед Україною однозначної вимоги про підвищення пенсійного віку в рамках виконання чотирирічної програми реформ, затвердженої в березні 2015 року.

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Про це в інтерв'ю журналістам сказав віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко.

«Беручи до уваги весь галас, який піднімається, я хочу ще раз чітко заявити: на сьогодні ні в Меморандумі з МВФ, ні в уряді не говорять про підвищення пенсійного віку, - сказав Розенко. - Я в переговорах із МВФ із 2005 року. І можу сказати, що на всіх переговорах це питання стояло, але ми ні в 2005, ні у 2008 не підвищували пенсійний вік. Єдині, хто це зробив - це Янукович і Азаров, у 2011 році».

Розенко наголосив, що принципова позиція уряду: зараз підвищення пенсійного віку недоцільне.

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«Це питання можна розглядати лише в перспективі: після того, коли підвищимо рівень і якість життя українців, а головне - коли підвищиться тривалість життя», - додав Розенко.

Як повідомляв УНІАН, введення параметричної пенсійної реформи до кінця грудня 2016 року, що передбачає скорочення дефіциту Пенсійного фонду шляхом зміни пенсійного віку та інших показників пенсійної системи, є структурним маяком програми співробітництва між Україною і Міжнародним валютним фондом. Водночас, в МВФ не наполягають лише на віковому вирішенні проблеми, а зазначають, що необхідно скоротити дефіцит Пенсійного фонду.

Раніше президент України Петро Порошенко зазначав, що реформа пенсійної системи та системи охорони здоров'я, що передбачає запровадження страхової медицини, дозволить ефективніше використовувати значні фінансові ресурси й відкриє нові резерви для розвитку економічного потенціалу і внутрішнього ринку. В свою чергу міністр фінансів Олександр Данилюк підкреслював, що діюча в Україні пенсійна система є застарілою, нечіткою, незрозумілою й несправедливою, а тому потребує термінового реформування для того, щоб вчасно й стабільно забезпечувати виплати.

На поточний момент в Україні налічується понад 12 млн пенсіонерів.