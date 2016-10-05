Кабмін пропонує вдвічі збільшити термін відпусток без збереження зарплати - законопроект

Про це йдеться у законопроекті №5208 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо порядку надання відпусток.

Зокрема, ним пропонується визначити, що за сімейними обставинами та з інших причин працівнику може надаватися відпустка без збереження заробітної плати на термін, обумовлений угодою між працівником та власником або уповноваженим ним органом, але не більше 30 календарних днів на рік (зараз - не більше 15).

За чинним законодавством, за бажанням працівника частина щорічної відпустки замінюється грошовою компенсацією, при цьому тривалість наданої працівникові щорічної та додаткових відпусток не повинна бути менше ніж 24 календарних дні.

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Уряд пропонує, щоб у разі невикористання працівником щорічної відпустки у визначений строк власник був зобов’язаний виплатити працівнику протягом місяця грошову компенсацію за решту днів цієї відпустки, що перевищують 24 календарних дні.

Також пропонується уточнити, що в разі смерті працівника грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічних відпусток, а також не використані в році смерті дні додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину-інваліда підгрупи А I групи, виплачується членам його сім’ї, а в разі їх відсутності — включається до складу спадщини (зараз - виплачується спадкоємцям).

Крім того, документ передбачає, що працівникам, які вперше здобувають вищу освіту (наступний рівень вищої освіти) та одночасно навчаються в декількох вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, додаткова оплачувана відпустка надається в одному з навчальних закладів за їх вибором. Працівникам з вищою освітою, які здобувають другу (наступну) вищу освіту, додаткова оплачувана відпустка надається лише в разі їх направлення на навчання власником або уповноваженим ним органом.

Законопроект також передбачає, що в разі звільнення працівнику перед цим може бути надана невикористана відпустка лише за поточний рік (зараз в законі йдеться лише про "невикористану відпустку").

Нагадаємо, цей проект закону уряд схвалив на засіданні 23 вересня.