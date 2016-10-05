Мінсоцполітики хоче чітко розділити перевірку соцвиплат: залишити Мінфіну переселенців та субсидії

Міністерство фінансів буде займатися верифікацією лише тих соціальних виплат, які не може перевірити Міністерство соціальної політики, наприклад, виплат внутрішньо переміщеним особам або субсидій.

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Про це повідомила прес-служба Мінсоцполітики з посиланням на очільника відомства Андрія Реву.

«Нещодавно ми зустрічалися з міністром фінансів і дійшли логічного висновку, що Мінфін повинен займатися верифікацією тих виплат, які не може верифікувати Мінсоцполітики. Наприклад, це соціальні виплати внутрішньо переміщеним особам. Адже ми не можемо взяти в СБУ списки осіб, які перетинали лінію розмежування, а Міністерство фінансів може. Або, ми не можемо дізнатися про доходи, отримані субсидіантами з відсотків за депозитами, а у Мінфіну ці дані є. Ми не можемо відстежити факти здійснення покупок, а у Мінфіну є така можливість», - цитує Реву прес-служба.

Також міністр зазначив, що верифікація соціальних виплат часто зводиться до того, що Міністерство фінансів виявляє лише помилки в даних: іменах, прізвищах і номерах ідентифікаційних кодів одержувачів виплат, а не реальні порушення у вигляді незаконних виплат.

Як повідомляв УНІАН, в Україні з 1 березня 2016 року стартувала перша за роки незалежності комплексна системна перевірка (верифікація) одержувачів соціальних виплат. Верифікація не означає скасування соцвиплат, а проводиться для виявлення шахраїв і тих, хто не має права на отримання соцдопомоги.

Станом на 31 травня поточного року Мінфін отримав з різних джерел інформацію про 22,1 млн одержувачів пенсій, субсидій та інших соцвиплат. Це 88,4% від загальної кількості одержувачів виплат. До кінця липня Мінфін провів часткову верифікацію даних 17,3 млн осіб.

За результатами попередньої верифікації Мінфін розіслав центральним і місцевим органам влади відповідні рекомендації про проведення перевірки та призупинення виплат. Станом на 31 травня поточного року 46% рекомендацій стосувалися використання сумнівних документів при призначенні виплат; 32% становили попередження про те, що отримувачі субсидій здійснювали за останній рік витрати у розмірі понад 50 тис. грн, а за законом у такому випадку вони не мають права на субсидію; 8% рекомендацій стосувалися громадян, які отримують зарплату і одночасно перебувають на обліку в центрі зайнятості; 5% - підробки статусу переселенця; 4% - людей, які отримують соцвиплати, проживаючи на підконтрольних територіях. Ще 2% рекомендацій стосувалися випадків, коли переселенці отримували соціальну допомогу для компенсації витрат на проживання, при цьому за ними числиться житло на підконтрольних українській владі територіях, 3% рекомендацій - випадків, коли одержувачі соцдопомоги мають депозитні рахунки на суму, що перевищує розміри, встановлені для отримання права на допомогу від держави.