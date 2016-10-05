Мінсоцполітики хоче чітко розділити перевірку соцвиплат: залишити Мінфіну переселенців та субсидії
В Україні з 1 березня стартувала перша за роки незалежності комплексна системна перевірка (верифікація) одержувачів соціальних виплат.
Міністерство фінансів буде займатися верифікацією лише тих соціальних виплат, які не може перевірити Міністерство соціальної політики, наприклад, виплат внутрішньо переміщеним особам або субсидій.
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Про це повідомила прес-служба Мінсоцполітики з посиланням на очільника відомства Андрія Реву.
«Нещодавно ми зустрічалися з міністром фінансів і дійшли логічного висновку, що Мінфін повинен займатися верифікацією тих виплат, які не може верифікувати Мінсоцполітики. Наприклад, це соціальні виплати внутрішньо переміщеним особам. Адже ми не можемо взяти в СБУ списки осіб, які перетинали лінію розмежування, а Міністерство фінансів може. Або, ми не можемо дізнатися про доходи, отримані субсидіантами з відсотків за депозитами, а у Мінфіну ці дані є. Ми не можемо відстежити факти здійснення покупок, а у Мінфіну є така можливість», - цитує Реву прес-служба.
Також міністр зазначив, що верифікація соціальних виплат часто зводиться до того, що Міністерство фінансів виявляє лише помилки в даних: іменах, прізвищах і номерах ідентифікаційних кодів одержувачів виплат, а не реальні порушення у вигляді незаконних виплат.
Як повідомляв УНІАН, в Україні з 1 березня 2016 року стартувала перша за роки незалежності комплексна системна перевірка (верифікація) одержувачів соціальних виплат. Верифікація не означає скасування соцвиплат, а проводиться для виявлення шахраїв і тих, хто не має права на отримання соцдопомоги.
Станом на 31 травня поточного року Мінфін отримав з різних джерел інформацію про 22,1 млн одержувачів пенсій, субсидій та інших соцвиплат. Це 88,4% від загальної кількості одержувачів виплат. До кінця липня Мінфін провів часткову верифікацію даних 17,3 млн осіб.
За результатами попередньої верифікації Мінфін розіслав центральним і місцевим органам влади відповідні рекомендації про проведення перевірки та призупинення виплат. Станом на 31 травня поточного року 46% рекомендацій стосувалися використання сумнівних документів при призначенні виплат; 32% становили попередження про те, що отримувачі субсидій здійснювали за останній рік витрати у розмірі понад 50 тис. грн, а за законом у такому випадку вони не мають права на субсидію; 8% рекомендацій стосувалися громадян, які отримують зарплату і одночасно перебувають на обліку в центрі зайнятості; 5% - підробки статусу переселенця; 4% - людей, які отримують соцвиплати, проживаючи на підконтрольних територіях. Ще 2% рекомендацій стосувалися випадків, коли переселенці отримували соціальну допомогу для компенсації витрат на проживання, при цьому за ними числиться житло на підконтрольних українській владі територіях, 3% рекомендацій - випадків, коли одержувачі соцдопомоги мають депозитні рахунки на суму, що перевищує розміри, встановлені для отримання права на допомогу від держави.