Кабмін затвердив проект змін до Податкового кодексу - направив на розгляд Нацради реформ

Кабінет міністрів України затвердив і направив на розгляд Національної ради реформ проект змін до Податкового кодексу щодо спрощення адміністрування податків.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу.

«Я сьогодні звернуся з проханням про те, щоб президент провів Нацраду реформ, де ми могли б розглянути всі ці питання й направити їх до парламенту для ухвалення. Дуже важливо не лише розробити ініціативу, але й прийняти її в українському парламенті. Я думаю, що наша антикорупційна ініціатива може бути абсолютно якісно сприйнята більшістю українського парламенту», - сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

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У свою чергу, міністр фінансів Олександр Данилюк, представляючи проект змін, наголосив на важливості його якнайшвидшого прийняття.

«Цей законопроект якомога швидше має бути прийнятий і запрацювати для бізнесу. Тому що в іншому разі, всі, хто хоче зберегти схеми, будуть вишукувати будь-які можливості цей процес загальмувати. Давайте будемо разом стежити за проходженням цього законопроекту», - підкреслив Данилюк.

За його словами, законодавча ініціатива передбачає передачу адміністрування ІТ-систем і баз даних Державної фіскальної служби Міністерству фінансів для уникнення маніпуляцій, зокрема, з відшкодуванням податку на додану вартість.

Крім того, прийняття ініціативи парламентом дасть можливість запустити повний функціонал електронного кабінету платника податків. При цьому законопроект вводить пріоритет рекомендацій Міністерства фінансів над рекомендаціями ДФС, що покликане усунути практику індивідуальних консультацій бізнесу на платній основі.

Більше того, Мінфін передбачив у законопроекті норму про єдиний казначейський рахунок для оплати всіх податків, крім ПДВ і акцизів, ліквідацію податкової міліції, а також інструмент прискореної амортизації, що дає можливість бізнесу швидко списувати свої активи через знос.

Також законопроект передбачає введення податкових канікул терміном на 5 років для новоствореного і існуючого малого і середнього бізнесу, створення єдиного реєстру відшкодування ПДВ і автоматизації цього процесу. Зокрема, Мінфін увів принцип мовчазної згоди при відшкодуванні ПДВ - висновок ДФС перед відшкодуванням більше не вимагатиметься, а процес відшкодування може бути зупинено, тільки якщо у ДФС є конкретні заперечення щодо процедури відшкодування. При цьому зареєстрована в реєстрі накладна буде достатньою підставою для оформлення податкового кредиту.

Крім того, у разі прийняття законопроекту податкова більше не зможе в односторонньому порядку розривати договори електронного адміністрування ПДВ.

Також законопроект пом'якшує систему оподаткування доходів від провадження підприємницької діяльності.

«Спрощений облік доходів і витрат за касовим методом, спрощені вимоги до підтверджуючих документів, не застосовується РРО платниками з розмірами доходу до 1 млн грн (на рік - УНІАН)», - сказав Данилюк.

Більше того, законопроект розширює перелік витрат фізичної особи - підприємця на суму орендної плати за користування земельними ділянками та плати за ліцензії. Крім того, фізичні особи - підприємці отримають можливість амортизації основних засобів, які використовуються в діяльності. За словами Данилюка, від оподаткування ПДФО (податок на доходи фізичних осіб) звільняються також витрати на навчання - кошти, сплачені будь-якою особою на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів.

Як повідомляв УНІАН, проведення податкової реформи є одним з пріоритетів роботи уряду і частиною зобов'язань України перед ключовими кредиторами, включаючи Міжнародний валютний фонд.

Мінфін у рамках підготовки реформи представив на обговорення громадськості свої пропозиції щодо змін Податкового кодексу, які включають зміну податкових ставок, а також передачу функцій управління базами даних безпосередньо в Мінфін і скорочення функцій Державної фіскальної служби як органу, який курирує роботу податкової та митної служби, переважно до сервісної складової.

Раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав провести в Україні глибоку податкову реформу і потім накласти мораторій на будь-які зміни в податковій системі та податковому законодавстві терміном на 3-5 років.