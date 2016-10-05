Експерти сумніваються у здатності влади виконати умови МВФ для отримання 4-го траншу до кінця року

Зокрема, як зазначив головний аналітик «Альфа-Банку» (Україна) Олексій Блінов, документи другого перегляду за програмою з МВФ щойно опубліковані, а Україна вже порушує зазначені в них терміни за ключовими зобов'язаннями.

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«Наприклад, для вже простроченого завдання щодо вдосконалення законодавства про банкрутство було встановлено новий термін виконання – кінець вересня 2016 року. Однак відповідний законопроект № 3132 було відправлено 8 вересня на повторне перше читання. Законопроект тоді набрав лише 184 голоси з 226 необхідних», - пояснив він.

Ще один приклад, за словами експерта, це законопроект № 3768 про систему автоматизованого арешту коштів в судочинстві. «Спочатку Україна зобов'язалася прийняти ці норми до кінця 2015 року. В травні 2016 року цей законопроект було відправлено на повторне перше читання і з того часу він не розглядався. Україна під час останнього перегляду програми EFF попросила перенести термін за цим завданням на кінець вересня 2016 року. Однак закон досі не розглянуто», - додав він.

Блінов підкреслив, що за багатьма іншими напрямами програми з МВФ за останні тижні також не відбулося жодних помітних проривів. «Ми не очікуємо надання Україні ще одного траншу в 2016 році. Відповідно, міжнародні резерви НБУ до кінця поточного року мало зміняться порівняно з їх поточним рівнем близько 15,5 млрд дол., і залишатимуться менш як 16 млрд дол. протягом найближчих місяців», - резюмував він.

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За словами директора аналітичної групи Case Ukraine Дмитра Боярчука, вимоги МВФ «дуже правильні», але їх виконання займе більше часу, ніж зазначено в меморандумі. «Земельна реформа не менш масштабна, ніж реформа тарифів на газ і НАК «Нафтогаз». У меморандумі зазначено: «подати закон про ринок...», а насправді навколо цього процесу багато страхів і маніпуляцій. І є впливові групи, яким ринок землі не потрібен, і вони просто так не здаватимуться», - пояснив він.

Експерт зазначив, що навіть два пункти меморандуму на вересень - це масштабні реформи. «Не думаю, що це перспектива наступних трьох місяців. У будь-якому разі, я буду здивований, якщо за наступні три місяці розкрутять земельну реформу і знімуть мораторій, тому що закон про обіг сільгоспземель - це остання умова, щоб більше не продовжувати мораторій», - додав Борячук.

Головний економіст Dragon Capital Олена Білан вважає, що опублікований список зобов'язань і графік траншів підвищує ймовірність отримання Україною четвертого траншу на суму 1,3 млрд дол. до кінця цього року, але ризики залишаються високими.

«Серед позитивних моментів - виконання структурних маяків з дедлайном наприкінці жовтня не залежить від парламенту, який останнім часом дедалі рідше підтримує реформаторські ініціативи уряду. Однак подача високопоставленими чиновниками електронних декларацій до кінця жовтня виглядає не найтривіальнішим завданням, враховуючи сильний опір системі електронного декларування і нещодавні спроби її змінити», - зазначила вона.

Крім того, за словами експерта, у разі затримок з виконанням цього або інших зобов'язань, запланованих до кінця жовтня, почнуть діяти умови, заплановані на пізніші періоди, для виконання яких необхідне залучення парламенту.

«Таким чином, цей місяць буде критичним з точки зору виконання владою зобов'язань, необхідних для отримання наступної частини кредиту. Надалі, найболючішим питанням стане пенсійна реформа, і поки що не відомо, чи достатнім буде збільшення розміру п'ятого (лютневого) траншу до 2 млрд дол. для схвалення реформи парламентом», - додала Білан.

Як повідомляв УНІАН, МВФ 3 жовтня офіційно оприлюднив свій звіт і оновлений меморандум за підсумками другого перегляду поточної програми кредитування України. За оновленим графіком отримання четвертого траншу в розмірі 1,3 млрд дол. можливе в листопаді 2016 року, п'ятого в розмірі 2 млрд дол. – у лютому 2017 року. В цілому Україна зможе отримати 5,3 млрд дол. фінансування від МВФ в 2017 році і 2,9 млрд дол. – у 2018 році.

Серед ключових зобов'язань за програмою - подача чиновниками вищого рангу декларацій щодо доходів і активів із застосуванням системи е-декларування до кінця жовтня, класифікація держпідприємств і прийняття до кінця грудня змін до законодавства для оптимізації приватизації.

Крім того, до кінця листопада парламент повинен прийняти закон, що розширює слідчі повноваження Національного антикорупційного бюро України, а до кінця грудня схвалити пенсійну реформу, яка включає в себе «поступове коригування встановленого пенсійного віку».

Також меморандум передбачає об'єднання податкової й митної служб до кінця грудня, запровадження щоквартального перегляду ціни на газ і опалення для населення, монетизацію субсидій на житлово-комунальні послуги до березня 2017 року.

У банківській системі Україна зосередить зусилля на продовженні рекапіталізації банків, зниженні частки кредитів пов'язаним особам, поліпшенні системи управління державними банками та Фондом гарантування вкладів, вдосконаленні банківського нагляду.

Щодо ринку землі, то уряд зобов'язався до кінця вересня подати в парламент законопроект про обіг земель сільськогосподарського призначення.