Підвищення пенсійного віку до кінця року не передбачається - Данилюк

Україна в рамках співробітництва з ключовим кредитором України Міжнародним валютним фондом до кінця року має визначитися з моделлю реформи пенсійної системи, при цьому про обов'язкове підвищення пенсійного віку вже до кінця поточного року не йдеться.

Про це в ході брифінгу в уряді сказав міністр фінансів України Олександр Данилюк.

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"Давайте розберемося з фактами. До кінця грудня не передбачається збільшення пенсійного віку. Мова йде про те, що до кінця року ми повинні визначитися з моделлю пенсійної реформи. Крапка, - сказав міністр. - Можливо, ця модель (яка буде обрана - УНІАН) буде включати поступове підвищення пенсійного віку, але на скільки - поки взагалі не питання. Буде працювати міжвідомча група, будемо шукати рішення. І це буде наше суверенне рішення. Завдання - збудувати справедливу систему пенсійного забезпечення, щоб вона гарантовано давала пенсії пенсіонерам".