Нацбанк оцінив перспективи валютного ринку

Позитивно на валютний ринок України найближчим часом вплинуть високі ціни на сталь і зростання обсягу експорту зернових, що сприятиме зростанню валютної виручки українських експортерів, тоді як негативний вплив НАК «Нафтогаз України» і репатріації дивідендів на ринок малоймовірний.

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Про це йдеться в коментарі Національного банку України про поточну ситуацію на валютному ринку, що є у розпорядженні УНІАН.

Як зазначив регулятор, ціни на сталь після коригування восени залишаються на 27%, а на залізну руду - на 31% вище за показники на початок року, що забезпечить зростання надходжень експортної виручки у цьому напрямку.

Крім того, як зазначається в коментарі, Нацбанк очікує зростання обсягів експорту зернових після високого врожаю, який, за експертними оцінками, може перевищити 63 млн тонн. Також рекордним цього року буде валовий збір олійних культур, що компенсує недавнє падіння цін на сільськогосподарські культури на світових ринках.

При цьому, як зазначив регулятор, на відміну від попередніх років НАК «Нафтогаз України» цієї осені не створюватиме істотного додаткового попиту на валюту, оскільки вже придбав значну частину валюти для оплати природного газу заздалегідь.

Крім цього, як йдеться у коментарі, розроблений Нацбанком графік купівлі валюти на репатріацію дивідендів рівномірно розподіляє навантаження на ринок у часі. Зокрема, з моменту введення в дію дозволу на репатріацію дивідендів у червні до кінця вересня компанії на ці цілі придбали 317 млн дол. США, що становить близько 3% попиту на валюту на міжбанківському ринку.

«Незначна волатильність курсу національної валюти є невід'ємною складовою режиму гнучкого курсоутворення. За таких умов зміцнення або ослаблення курсу гривні визначається співвідношенням попиту і пропозиції», - пояснив НБУ.

Як повідомляв УНІАН, міжнародні резерви України на поточний момент зросли до 15,5 млрд дол., що на 9,9%, або на 1,4 млрд дол., більше показника на початок вересня, завдяки отриманню третього траншу кредиту Міжнародного валютного фонду в еквіваленті 1 млрд дол., а також розміщення єврооблігацій на 1 млрд дол. під гарантії уряду США.

Сьогодні, 5 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 25,87/25,91 грн/дол., що на 2 копійки нижче рівня на час відкриття торгів.