В УКРОПі назвали головні ризики Меморандуму з МВФ





Про це заявив народний депутат України, голова політради партії УКРОП Тарас Батенко, коментуючи документ, текст якого був оприлюднений днями. «Фактично, це угода про доведення українців до крайньої межі бідності та позбавлення їх основних прав – на освіту, медичне забезпечення, соціальний захист», – вважає Тарас Батенко.

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Народний депутат зазначив, що слухняне виконання зобов’язань перед МВФ матиме згубні наслідки. Так, продовження «регулювання» пенсійного віку, звуження можливостей дострокового виходу на пенсію та обмеження професійних преференцій обернеться зниженням розміру пенсій та якості життя літніх людей. Нерайдужні перспективи мають медицина, якій підготували скорочення ліжко-місць та персоналу, та освіта, де передбачається подальше закриття невеликих шкіл, скорочення категорій студентів, які мають право отримувати допомогу держави, оптимізація науково дослідних інститутів, утримання профтехучилищ коштом місцевих бюджетів.

Ще одне зобов’язання, яке взяла на себе Україна, – реформувати програму соціальної допомоги на основі принципу «залежно від потреби», тобто держава підтримуватиме лише найбідніших. У рамках змін будуть переглянуті списки тих, хто отримує субсидії. При цьому тарифи для населення коригуватимуться з урахуванням імпортної ціни на газ.

Крім того, Меморандум містить зобов’язання скасувати мораторій на продаж сільгоспземель та спецрежим з ПДВ для аграріїв, що призведе до розбазарювання українських чорноземів, їхнього скуповування, зокрема іноземцями, та зростання цін на продукти на внутрішньому ринку. «Ці «реформи» не запустять виробництво, не розвинуть внутрішній ринок. Без справжньої боротьби з корупцією вони покликані зміцнити владу бюрократії над безправними й зубожілими людьми, які бояться втратити останнє», – наголосив народний депутат.

Тарас Батенко також додав, що «Українське об’єднання патріотів – УКРОП» виступає проти таких реформ і вимагає широкого громадського обговорення пропонованих змін. Укропівці закликають народних депутатів провести дискусію щодо найгостріших питань, відображених у Меморандумі, а під час розгляду в парламенті відповідних законопроектів та затвердження бюджету на наступний рік керуватися інтересами громадян України. «Ми не повинні залишатися на кредитному повідку, на якому нас тримають українські урядовці та міжнародні донори. Мусимо підтримати свою економіку, вкладати в науковий та освітній потенціал, забезпечити соціальний захист українців», – переконаний Тарас Батенко.