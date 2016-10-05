Надходження до місцевих бюджетів з початку року зросли майже на 50%

Надходження до загального фонду місцевих бюджетів за січень-вересень поточного року, без урахування трансфертів, склали 103,9 мільярда гривень, що на 49%, або на 34,2 мільярда гривень, що більше показника за аналогічний період минулого року у співставних умовах та без урахування територій, непідконтрольних владі.

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Як повідомляється на сайті Міністерства фінансів, надходження за 9 місяців становили 99,4% річного обсягу надходжень, затвердженого місцевими радами.

Також повідомляється, що станом на 1 жовтня місцеві бюджети отримали 135,5 мільярда гривень міжбюджетних трансфертів, що становить 97% від запланованих на цей період обсягів.

Як повідомляв УНІАН, у 2015 році до загального фонду місцевих бюджетів, без урахування трансфертів, надійшло 99,8 мільярда гривень.