Суд визнав банкрутом будівельну компанію кримського "спікера" Константинова - ЗМІ

Рішення про визнання компанії "Консоль" банкрутом виніс Київський апеляційний господарський суд. Як випливає з ухвали, позивач звертався до суду ще в 2014 році, однак тоді суд повернув позов. Не погодившись з рішенням суду першої інстанції, позивач подав апеляцію, яку виграв, передають "Події Дніпра".

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Повідомляється, що причиною для подачі позову стали борги компанії "Консоль" в розмірі 1,1 млн грн. По завершенні процесу банкрутства, за допомогою реалізації майна "Консолі" її кредиторам вдасться повернути свої гроші або хоча б їх частину.

Видання пояснює, що фірма "Консоль", яка веде будівництво по всій країні, заборгувала своїм кредиторам величезні суми грошей. В тому числі, кредиторами виступали звичайні громадяни, які купували квартири заздалегідь в довгобудах "Консолі", які так і не були здані в експлуатацію.

ТОВ "Консоль ЛТД" зареєстровано за адресою: Сімферополь, вул. Бородіна, 16. Компанію пов'язують з родиною кримського спікера Константинова.

Однак, незважаючи на погану репутацію фірми і те, що вона через офшорні компанії належить чинному "спікеру" окупованого Криму Володимира Константинова, "Консоль" продовжувала працювати в Україні.