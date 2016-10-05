Суд визнав банкрутом будівельну компанію кримського "спікера" Константинова - ЗМІ
З позовом про визнання будівельної компанії Володимира Константинова банкрутом до суду звернулося комунальне підприємство Управління контролю за благоустроєм міста Дніпра.
Рішення про визнання компанії "Консоль" банкрутом виніс Київський апеляційний господарський суд. Як випливає з ухвали, позивач звертався до суду ще в 2014 році, однак тоді суд повернув позов. Не погодившись з рішенням суду першої інстанції, позивач подав апеляцію, яку виграв, передають "Події Дніпра".
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Повідомляється, що причиною для подачі позову стали борги компанії "Консоль" в розмірі 1,1 млн грн. По завершенні процесу банкрутства, за допомогою реалізації майна "Консолі" її кредиторам вдасться повернути свої гроші або хоча б їх частину.
Видання пояснює, що фірма "Консоль", яка веде будівництво по всій країні, заборгувала своїм кредиторам величезні суми грошей. В тому числі, кредиторами виступали звичайні громадяни, які купували квартири заздалегідь в довгобудах "Консолі", які так і не були здані в експлуатацію.
ТОВ "Консоль ЛТД" зареєстровано за адресою: Сімферополь, вул. Бородіна, 16. Компанію пов'язують з родиною кримського спікера Константинова.
Однак, незважаючи на погану репутацію фірми і те, що вона через офшорні компанії належить чинному "спікеру" окупованого Криму Володимира Константинова, "Консоль" продовжувала працювати в Україні.