Гривня за день опустилася до 25,88 за долар

У середу, 5 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,85/25,88 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

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Таким чином, порівняно з відкриттям торгів національна валюта подешевшала відносно долара США на 1 копійку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні по відносно євро встановилися на рівні 28,9850/29,0190 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4130/0,4140 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,8983 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 575 угод на суму 427,71 мільйона доларів.