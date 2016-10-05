Нацбанк у вересні витратив на підтримку гривні $130 мільйонів

Національний банк України у вересні продав на міжбанківському валютному ринку на 130,2 мільйона доларів США більше, ніж купив.

Як повідомляється на сайті НБУ, у першій половині місяця проводився продаж валюти, у другій - купівля.

Нацбанк нагадав, що міжнародні резерви України у вересні зросли на 10% - до 15,589 мільярда доларів США в еквіваленті на 1 жовтня. Зростання показника за останні 12 місяців склав 22%.

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Також повідомляється, що поточний обсяг резервів покриває 3,9 місяця імпорту і є достатнім для виконання зобов'язань, поточних операцій уряду та Національного банку.

Як повідомляв УНІАН, міжнародні резерви України в серпні зросли на 0,15%, або на 21 мільйон доларів - до 14,103 мільярда доларів.

Згідно зі звітом Міжнародного валютного фонду, офіційно оприлюдненим 3 жовтня, фонд знизив прогноз щодо рівня золотовалютних резервів України на 4 мільярди доларів, або на 11,4%, - до 31,2 мільярда доларів на період закінчення поточної програми з нашою країною в 2018 році з 35,2 мільярда доларів, очікуваних раніше. В тому числі на кінець 2016 року резерви, за оцінками фонду, зростуть до 16,8 мільярда доларів, на кінець 2017 року - до 23,7 мільярда доларів.